L’avvocato Alan Jackson ha annunciato il suo ritiro dal caso di Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori. La decisione è motivata da ragioni legali ed etiche. La vicenda rimane sotto attenzione pubblica mentre si attendono ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

L’avvocato di Nick Reiner, Alan Jackson, ha annunciato il suo ritiro dal caso dell’omicidio dei genitori del giovane accusato, Rob Reiner e Michele Singer Reiner. Jackson, noto per aver rappresentato personaggi come Harvey Weinstein e Kevin Spacey, ha rimesso il mandato per motivi legali ed etici, senza però fornire ulteriori dettagli. Durante una breve udienza . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - L’avvocato di Nick Reiner si ritira dal caso: “Motivi legali ed etici”

Leggi anche: Omicidio Rob Reiner, l'avvocato difensore del figlio Nick rinuncia al caso e dichiara: "Non è colpevole"

Leggi anche: Giallo nel processo Reiner, si ritira a sorpresa l’avvocato del figlio imputato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giallo nel processo Reiner, si ritira a sorpresa l’avvocato del figlio imputato - Colpo di scena nel procedimento giudiziario a carico di Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio dei genitori, Rob Reiner - msn.com

Duplice omicidio Reiner, il figlio Nick in aula. Si ritira l’avvocato difensore, udienza rinviata - Prima udienza a Los Angeles per il 32enne accusato di aver ucciso i genitori Rob Reiner e Michele Singer: il suo legale rinuncia al caso, rischio ergastolo ... msn.com