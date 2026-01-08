Giallo nel processo Reiner si ritira a sorpresa l’avvocato del figlio imputato

Nel procedimento giudiziario riguardante Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori Rob Reiner e Michele Singer Reiner, si registra un’improvvisa svolta: l’avvocato del giovane si è ritirato, sorprendendo le parti coinvolte. La decisione apre nuovi interrogativi sul prosieguo del processo e sulle strategie difensive, in un contesto giudiziario caratterizzato da sviluppi inaspettati.

(Adnkronos) – Colpo di scena nel procedimento giudiziario a carico di Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio dei genitori, Rob Reiner – celebre regista di 'Harry, ti presento Sally' – e Michele Singer Reiner. Nel corso dell'udienza preliminare tenutasi ieri, mercoledì 7 gennaio, presso il Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center di Los Angeles, il

