Rottura improvvisa di un tronco idrico | sospesa l’erogazione dell’acqua disagi fino a sera
Una rottura improvvisa del tronco idrico principale ha provocato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a Pezze di Greco, frazione di Fasano, causando disagi alla popolazione. L'intervento di riparazione, avviato immediatamente, ha richiesto diverse ore, lasciando i residenti senza acqua fino a sera.
PEZZE DI GRECO (FASANO) - Un'improvvisa rottura del tronco idrico principale ha causato oggi (12 dicembre 2025) una situazione di emergenza a Pezze di Greco, frazione del Comune di Fasano. L'Acquedotto Pugliese ha subito mobilitato i propri tecnici per far eseguire un delicato intervento di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
A Grassano si registra un nuovo guasto alla condotta adduttrice Frida! Una rottura improvvisa della tubazione ha causato l’interruzione dell’erogazione idrica in diverse zone del Comune di Grassano I tecnici di Acquedotto Lucano sono già al lavoro per ri - facebook.com Vai su Facebook
Rottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico a Pezze di Greco frazione del Comune di Fasano - Il Comune di Fasano comunica alla cittadinanza che a causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Pezze ... Come scrive osservatoriooggi.it
Si rompe un tronco idrico a Pezze di Greco: tecnici AQP a lavoro - A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Pezze di Greco, frazione del Comune di Fasano (BR) i tecnici di Acquedotto Pu ... Scrive brundisium.net
Hook Test | Valutazione della rottura del tendine del bicipite