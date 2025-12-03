Lavori per miglioramento servizio idrico | erogazione sospesa per otto ore
MESAGNE - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Mesagne. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
