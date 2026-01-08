Lasciatemi suonare liberamente in strada L’appello di Maya agli aretini ’intolleranti’

Maya, artista di strada aretina, ha condiviso su Facebook il suo desiderio di suonare liberamente nelle vie del centro. Attraverso il suo racconto, denuncia le difficoltà e le restrizioni che incontra, evidenziando un possibile squilibrio nella gestione degli spazi pubblici. La sua testimonianza ha acceso un dibattito tra i cittadini, ponendo l’attenzione sul rapporto tra arte, spazio pubblico e tolleranza.

Una chitarra, qualche nota tra le vetrine del centro e un post che ha acceso il dibattito. Sul gruppo Facebook "Sei di Arezzo" l’artista di strada Maya racconta la propria esperienza e denuncia quello che definisce uno squilibrio nella gestione degli spazi pubblici cittadini. Maya si presenta come artista "stanziale" ad Arezzo e ricorda il compianto Seve (insieme nella foto), con cui per anni ha condiviso musica e presenza nelle vie del centro. "Rappresentiamo una preziosa categoria di artisti al servizio pubblico", scrive, spiegando come le sue esibizioni siano pensate per allietare i pomeriggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

