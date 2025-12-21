Tredicesime polverizzate tra tasse, spese e attività sanitarie. E' quanto denuncia Federconsumatori con uno studio che rivela come ai Toscani resti in tasca circa il 7,5 per cento del compenso da dedicare a regali, pranzo e tempo libero. Ad Arezzo si scende sotto al 7 per cento. "In questi giorni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Tredicesime vaporizzate tra tasse e spese: lo studio. Agli aretini restano in tasca le briciole

Leggi anche: Tredicesime in arrivo: 52,5 miliardi tra regali, risparmio e spese obbligate

Leggi anche: «Le tredicesime spingono i consumi nel Padovano»: lo studio Ascom che fa ben sperare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tredicesime, il 65% assorbito da spese e tasse: poco risparmio per le famiglie - Oltre 50,5 miliardi di euro: è questa la cifra complessiva delle tredicesime che, come ogni anno, lavoratori dipendenti e pensionati stanno percependo in questi giorni. finanza.repubblica.it