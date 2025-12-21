Tredicesime vaporizzate tra tasse e spese | lo studio Agli aretini restano in tasca le briciole
Tredicesime polverizzate tra tasse, spese e attività sanitarie. E' quanto denuncia Federconsumatori con uno studio che rivela come ai Toscani resti in tasca circa il 7,5 per cento del compenso da dedicare a regali, pranzo e tempo libero. Ad Arezzo si scende sotto al 7 per cento. "In questi giorni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
