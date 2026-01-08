L' artista forlivese PretoArt indaga il corpo femminile nella nuova esposizione Corpi Selvaggi
Sabato 10 gennaio alla Sala Mostre "Mario Bertozzi" di Forlimpopoli, l'arte torna protagonista con l'allestimento di "Corpi Selvaggi" di PretoArt, promossa da Art in Progress con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.L'esposizione, visitabile fino al 28 gennaio, propone un percorso intenso e.
