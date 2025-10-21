Da Guttuso a Prampolini a Torino in mostra 10 Manifesti d' artista per la nuova esposizione
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino torna a stupire il pubblico con un’immersione nei "gioielli nascosti" delle sue vastissime collezioni. Dal 20 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026 (biglietto dedicato 4 euro), il piano di accoglienza della Mole Antonelliana ospiterà la mostra "Manifesti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Da Guttuso a Prampolini, a Torino in mostra 10 "Manifesti d'artista" per la nuova esposizione - La mostra presenta dieci manifesti di grande formato, un percorso che si snoda dal cinema muto a quello sonoro, arricchito da un pezzo unico: la brochure realizzata da Renato Guttuso per il lancio del ... Da torinotoday.it
'Manifesti d'artista' al Museo Nazionale del Cinema di Torino - Dieci manifesti di grande formato che vanno dal muto al sonoro, ai quali si aggiunge la brochure realizzata da Guttuso per il lancio di Riso Amaro di Giuseppe De Santis. Lo riporta msn.com