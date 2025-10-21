Da Guttuso a Prampolini a Torino in mostra 10 Manifesti d' artista per la nuova esposizione

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino torna a stupire il pubblico con un’immersione nei "gioielli nascosti" delle sue vastissime collezioni. Dal 20 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026 (biglietto dedicato 4 euro), il piano di accoglienza della Mole Antonelliana ospiterà la mostra "Manifesti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

guttuso prampolini torino mostraDa Guttuso a Prampolini, a Torino in mostra 10 "Manifesti d'artista" per la nuova esposizione - La mostra presenta dieci manifesti di grande formato, un percorso che si snoda dal cinema muto a quello sonoro, arricchito da un pezzo unico: la brochure realizzata da Renato Guttuso per il lancio del ... Da torinotoday.it

