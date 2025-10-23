L’Alga Atletica Arezzo vince due argenti ai Campionati Toscani Ragazzi

Arezzo, 23 ottobre 2025 – L’Alga Atletica Arezzo chiude la stagione con due argenti ai Campionati Toscani Ragazzi. La più importante manifestazione regionale riservata ad atlete e atleti del biennio 2012-2013, andata in scena a Campi Bisenzio, ha visto tra i protagonisti Mattia Falciani che è riuscito a salire sul secondo gradino del podio nel salto in alto con 1.70 metri e nel salto in lungo con 5.28 metri, registrando due prestazioni di altissimo livello che lo confermano tra le grandi promesse dell’atletica leggera tricolore. La squadra dell’Alga Atletica Arezzo presente ai campionati toscani ha fatto affidamento anche su Livia Agutoli, Margherita Gennari, Samuele Magnaghi, Fabio Marcaccioni, Isabella Mencarelli, Mariagiulia Pastorelli e Lisa Tavarnesi che sono stati impegnati in diverse specialità tra velocità, salti e lanci, con una positiva esperienza di confronto e crescita con coetanei di società di tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

