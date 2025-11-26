L’Alga Atletica Arezzo è la miglior società delle Esordiadi 2025
L’Alga Atletica Arezzo trionfa alle Esordiadi 2025. Il comitato provinciale della Fidal ha reso note le classifiche del circuito di gare che, per l’intera stagione, hanno coinvolto i giovanissimi atleti della categoria Esordienti nati tra il 2014 e il 2019 con un confronto sviluppato tra percorsi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
