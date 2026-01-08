L’alcol costa 100 miliardi l’anno Lo studio in Francia | Alimenta la violenza e fa male alla salute ecco come uscirne

Ogni anno, l’alcol provoca costi sociali e sanitari considerevoli, stimati in circa 100 miliardi di euro a livello mondiale. Uno studio in Francia evidenzia come il consumo eccessivo possa alimentare violenza e compromettere la salute. In questo contesto, iniziative come il Dry January invitano a ridurre il consumo di alcol, offrendo un’opportunità per migliorare il benessere e riflettere sui propri abitudini.

Bere meno per stare meglio. È la sfida del Dry January, che ogni gennaio invita a sospendere il consumo di alcol. Ma secondo medici, ricercatori e associazioni, concentrarsi solo sulla salute individuale non basta. Perché l’alcol non è solo una questione di fegato o dipendenze, ma un fattore strutturale che crea un costo enorme per la collettività. In Francia il conto è salatissimo: 102 miliardi di euro l’anno, secondo l’Osservatorio francese delle droghe e delle dipendenze. Una cifra che include spese sanitarie, repressione, prevenzione, ma anche costi indiretti come la perdita di vite umane, di produttività e di qualità della vita. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La violenza sulle donne fa male alla salute: l’ISS cerca i “segni” sul DNA

Leggi anche: Essere famosi fa male alla salute. L'incredibile scoperta di uno studio tedesco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Corridoi per le truppe: la Schengen militare costa 100 miliardi - Cita il generale John Pershing, comandante supremo delle forze Usa durante la Prima guerra mondiale, il commissario alla Difesa Andrius ... avvenire.it

Innumerevoli segnalazioni non son servite a nulla . Questo è il degrado nella scala d'accesso al parcheggio torre porto, che costa fior di quattrini come abbonamento.. ragazzini stanziali tutte le sere a,farsi canne e bere alcol (cheap)... nessuno vede Nessuno - facebook.com facebook