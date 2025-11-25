La violenza sulle donne fa male alla salute | l’ISS cerca i segni sul DNA
La violenza sulle donne non lascia loro soltanto ferite sul corpo, ma vere cicatrici nell’anima e nella mente. In alcuni casi occorrono anni per cercare di lasciarsi alle spalle un abuso e non sempre è possibile. Le conseguenze possono essere tali da incidere sul sui geni delle donne che hanno subito uno stupro o sono state picchiate. Non si tratta solo di supposizioni, ma dei risultati di uno studio, coordinato dall’ Istituto Superiore di Sanità (Iss) e finanziato dal ministero della Salute. Lo studio EpiWE: alla ricerca delle tracce di violenza nel DNA. La ricerca, chiamata EpiWE a indicare l’Epigenetica delle donne, è stata condotta raccogliendo ed esaminando campioni di sangue di 100 donne che hanno accettato di partecipare allo studio. 🔗 Leggi su Dilei.it
