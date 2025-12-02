Essere famosi fa male alla salute L' incredibile scoperta di uno studio tedesco

Le luci della ribalta costano care: le star vivono in media fino a 4 anni in meno. Come essere fumatori occasionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Essere famosi fa male alla salute. L'incredibile scoperta di uno studio tedesco

Essere famosi fa male alla salute. L'incredibile scoperta di uno studio tedesco - Le luci della ribalta costano care: le star vivono in media fino a 4 anni in meno. Lo riporta msn.com

La fama fa male come il fumo. Star vivono in media 4 anni in meno - Celebri e dannati: la fama di alcuni cantanti potrebbe essere un fattore critico nell'accorciarne la vita, al di là dei rischi propri del loro lavoro: lo suggerisce una ricerca pubblicata online sul J ... Come scrive ansa.it

Famosi da morire, diventare star accorcia di 4 anni la vita dei cantanti - Lo studio sui cantanti: i famosi sopravvivono fino all'età di 75 anni, mentre quelli meno famosi arrivano fino all'età di 79 anni ... Scrive msn.com

