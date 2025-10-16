Revocata la concessione demaniale a uno storico stabilimento balneare della riviera nord

Avviato il procedimento di decadenza della concessione demaniale di uno storico stabilimento balneare della rivera nord dal Comune e notificato al concessionario l’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi e la successiva riconsegna dei manufatti e dell’area di 1.063 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

