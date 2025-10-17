Blitz delle Fiamme Gialle | revocata concessione balneare a Pescara
Pescara - Il Comune ordina il rilascio dell’area demaniale dopo accertamenti su una società di comodo, denunciando degrado, irregolarità e rischio pubblico Un’operazione della componente aeronavale della Guardia di Finanza, in collaborazione con il Comune e la Capitaneria di Porto, ha portato alla revoca della concessione demaniale di uno storico stabilimento balneare sul lungomare di Pescara. Le verifiche hanno messo in luce che la ditta concessionaria era essenzialmente inattiva dal punto di vista fiscale, senza dipendenti e in perdurante perdita: una condizione che le autorità hanno definito tipica di una società di comodo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
