Ladri d' auto in trasferta | tre giovani bloccati e denunciati a Lanciano

Da Foggia a Lanciano per rubare auto. Tre giovani presunti ladri in trasferta sono stati bloccati e denunciati dalla polizia. È successo alcune notti fa lungo la Variante 84 frentana, strada che costeggia i centri commerciali.I tre, di età compresa fra 18 e 19 anni, erano a bordo di un mezzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

