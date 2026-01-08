L’addio straziante a Giovanni Tamburi gli amici in lacrime | Resterai dentro di noi

A Bologna, si è svolto il commovente addio a Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni vittima della tragica sparatoria di Capodanno a Crans-Montana. Gli amici e la comunità si sono riuniti per rendere omaggio a una vita spezzata troppo presto, esprimendo dolore e solidarietà. Un momento di riflessione sul valore della vita e sulla perdita improvvisa di un giovane.

Bologna, 7 gennaio 2026 – Tutta Bologna si è stretta intorno al feretro di Giovanni Tamburi, 16 anni, morto durante la strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. Al funerale (foto), in una stracolma Cattedrale di San Pietro, la città ha abbracciato i familiari, i compagni di classe di 'Gio' e coloro che hanno conosciuto uno dei ragazzi strappato alla vita nel devastante incendio del club 'Le Constellation'. Funerali di Giovanni Tamburi, il video La liturgia è stata celebrata da monsignor Stefano Ottani, parroco della chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano e già vicario generale per la Sinodalità: "Dare l'ultimo saluto oggi a Giovanni sembra incredibile, pensando alla bellezza della vita che aveva davanti".

