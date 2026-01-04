Gli amici del liceo di Giovanni Tamburi morto in Svizzera | Di tutto perché non venga dimenticato A Bologna una veglia per lui

Gli amici del liceo di Giovanni Tamburi, scomparso in Svizzera, si riuniscono a Bologna in una veglia per ricordarlo. Con un impegno sincero, desiderano mantenere vivo il suo ricordo tra studenti e comunità scolastica. L’evento rappresenta un momento di riflessione e solidarietà, affinché la memoria di Giovanni rimanga presente nel tempo.

Bologna, 4 gennaio 2026 – "Ci impegneremo al massimo per far sì che Giovanni non venga dimenticato nella nostra scuola. In questo momento difficile è importante rimanere uniti come studenti e far sentire l'importanza di ognuno di noi ". Questo è il messaggio, su Instagram, degli studenti del liceo Righi di Bologna, dove studiava il 16enne Giovanni Tamburi, tra le vittime italiane della strage di Crans-Montana in Svizzera. Bologna ieri, dopo giorni e ore di disperata attesa e fragile speranza, ha dovuto fare i conti con la realtà. Il giovane è tra le 40 vittime del tragico incendio di Capodanno nel bar ‘Le Constellation’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

