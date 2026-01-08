La strage silenziosa Emergenza senza dimora Ancora 79 vittime all’anno

Ogni anno, in Italia, si registrano circa 79 vittime tra le persone senza dimora, vittime di un’emergenza spesso invisibile. Malori improvvisi, cadute, condizioni climatiche estreme e malattie leggere possono trasformarsi in tragedie. Questa “strage silenziosa” evidenzia la fragilità di chi vive in strada, evidenziando l’importanza di interventi mirati per prevenire queste perdite evitabili.

Malore, cadute, malattie lievi, caldo, freddo. Eventi naturali, che diventano fatali per chi vive in strada. Non si arresta la strage silenziosa dei senza dimora, che anche nel 2025, in Lombardia, arriva a quota 79 decessi, confermando il numero del 2024 e il primato della regione che conta il maggior numero di morti sulle 414 di tutta Italia. Un primato legato certamente al fatto che le grandi città lombarde attirano anche un maggior numero di persone senza dimora, condizione che ormai include non solo persone che vivono in condizione di grave marginalità, ma anche lavoratori che non trovano casa nonostante abbiano un reddito che potrebbe consentire loro di pagare un affitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

