Capodanno senza botti per proteggere gli animali la richiesta dell' associazione Leal No a una strage silenziosa

L’associazione Leal invita a un Capodanno senza botti per tutelare gli animali. Ogni anno, i fuochi d’artificio e i rumori improvvisi causano stress e paura a molte creature, sia domestiche che selvatiche. È importante sensibilizzare e adottare comportamenti responsabili per evitare una

Anche quest'anno l'eco dei brindisi e degli auguri rischia di trasformarsi in una notte di terrore per migliaia di animali domestici e selvatici. Con l'avvicinarsi del Capodanno Leal rilancia la campagna social "No ai Botti" un appello alla responsabilità e al rispetto che invita cittadini e.

Botti di Capodanno: come proteggere i nostri animali dai bombardamenti di San Silvetro - Si avvicina la notte di San Silvestro, un’autentica notte di terrore per gli animali domestici, ma anche per i selvatici che si troveranno sotto i bombardamenti di fuochi d’artificio, botti, petardi. monzatoday.it

Capodanno senza botti a Castellamonte e Rivarolo: scattano i divieti, multe da 50 a 500 euro - Divieto di botti e petardi per le feste Vietato far esplodere petardi, mortaretti, razzi, botti e altri artifici pirotecnici a Castellamonte e Rivarolo Canavese durante le festività, con particolare a ... msn.com

Fuochi d'artificio e botti di Capodanno. In diretta con noi il Maresciallo Capo Antonio Panettieri, artificieri carabinieri Napoli. #NonStopNews LIVE x.com

IMOLA, CAPODANNO: BOTTI E PETARDI, DIVIETO CONFERMATO E RAFFORZATO. Benissimo l'ordinanza, che anche quest'anno ribadisce (e rafforza) il divieto già vigente di utilizzo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici, con l’obiettivo di tutelare la sic - facebook.com facebook

