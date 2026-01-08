La Signora della Repubblica | Io accanto a 5 Presidenti

La Signora della Repubblica accompagna la storia italiana, testimone silenziosa di momenti significativi. Dalla Farnesina al Quirinale, ha affiancato cinque Presidenti della Repubblica, attraversando il Piemonte, Roma e infine Pisa. Un racconto di dedizione e presenza discreta, che riflette il legame tra istituzioni e un simbolo duraturo della nostra nazione.

Laura Mattarella si racconta: "Un dovere e un onore stare accanto a mio padre, ma mia madre lo avrebbe svolto meglio" - Su Vogue Italia la figlia del presidente della Repubblica affronta temi come il lavoro, la famiglia, le scelte di vita e il delicato equilibrio tra sfera privata e ruolo istituzionale

Laura Mattarella in copertina su Vogue Italia: "Il ruolo da 'first lady'? Mia madre lo avrebbe svolto meglio. So che devo essergli vicina: a volte accanto, altre un passo ... - La figlia del Presidente Mattarella sulla copertina di Vogue Italia parla del suo ruolo: «So che devo essergli vicina»

22 ottobre 1951 – Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, accompagnato dalla Signora Ida, visita Cittanova e le località colpite dall'alluvione del torrente Vacale, ricevendo i saluti delle autorità locali. Nella foto, l'onorevole cittanovese Raffaele Terranova

