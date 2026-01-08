La Signora della Repubblica | Io accanto a 5 Presidenti
La Signora della Repubblica accompagna la storia italiana, testimone silenziosa di momenti significativi. Dalla Farnesina al Quirinale, ha affiancato cinque Presidenti della Repubblica, attraversando il Piemonte, Roma e infine Pisa. Un racconto di dedizione e presenza discreta, che riflette il legame tra istituzioni e un simbolo duraturo della nostra nazione.
Dalla Farnesina al Quirinale, accanto a cinque Presidenti della Repubblica. Una testimone silenziosa della storia italiana, un viaggio che dal Piemonte approda a Roma per poi ri-trovare casa a Pisa. Albertina Gasparoni, la sua vita attraversa decenni cruciali della storia del Paese. Da dove nasce il suo percorso? "Sono nata a Torino, ma la mia infanzia non è stata semplice. Mio padre era assente, ho vissuto i primi anni con mia nonna a Bassignana, poi a dieci anni mi sono trasferita di nuovo a Torino con mia madre e il patrigno". Che rapporto aveva con lui? "Molto difficile. Non credeva nello studio per una ragazza, lo considerava un’ambizione inutile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
22 ottobre 1951 – Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, accompagnato dalla Signora Ida, visita Cittanova e le località colpite dall’alluvione del torrente Vacale, ricevendo i saluti delle autorità locali. Nella foto, l’onorevole cittanovese Raffaele Terranova - facebook.com facebook
