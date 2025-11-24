Milano ha reso omaggio con affetto e discrezione alla signora della canzone italiana E accanto al feretro c’era un dettaglio che ha emozionato molti

( a skanews) – L’ultimo omaggio dei milanesi alla camera ardente di Ornella Vanoni, aperta alcune ore in mattinata prima dei funerali, nella chiesa di San Marco a Milano. Ornella Vanoni, la signora della canzone italiana. guarda le foto La bara è circondata dai fiori, vicino al palco del Piccolo Teatro Grassi. Accanto al feretro spicca un grande cuscino di rose gialle inviato da Paoli, con la scritta «Gino». iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’ultimo omaggio a Ornella Vanoni: Milano saluta la sua voce più iconica iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Milano ha reso omaggio con affetto e discrezione alla signora della canzone italiana. E accanto al feretro c’era un dettaglio che ha emozionato molti

Contenuti che potrebbero interessarti

Da Simona Ventura a Gabriele Salvatores passando per Arisa fino alla senatrice a vita Liliana Segre. Sono solo alcuni dei nomi che oggi, al Teatro Piccolo di Milano, hanno reso omaggio al feretro di Ornella Vanoni. Migliaia le persone in fila all'esterno del co - facebook.com Vai su Facebook

Oltre cinquemila persone hanno reso omaggio ad Ornella Vanoni alla camera ardente allestita al Piccolo Teatro di Milano Vai su X

"Ornella ha registrato una Vivere di Vasco Rossi da pelle d'oca" - Dopo che migliaia di persone le hanno reso l'ultimo omaggio sfilando, tra la giornata di ieri e questa mattina, davanti alla sua salma al Piccolo Teatro di Milano, questo pomeriggio alle ore 15. Segnala rockol.it

Milano rende omaggio a Ornella Vanoni, in migliaia alla camera ardente - Milano rende omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa la notte del 21 novembre all'età di 91 anni. stream24.ilsole24ore.com scrive

Caterina Caselli, l'omaggio a Ornella Vanoni: «Se ne va un'interprete immensa» - “Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un’immensa interprete, non esagero con l’aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono c ... Segnala msn.com