La scuola primaria di Peccioli avrà il tempo pieno previsti i primi open day
La scuola primaria di Peccioli introdurrà il tempo pieno a partire dall'anno scolastico 2026/2027, dopo l’approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa da parte della Regione Toscana. L’Istituto Comprensivo Fra Domenico da Peccioli, con il supporto del Comune, ha presentato la richiesta che ora diventa realtà. Sono previsti anche i primi open day per conoscere il nuovo percorso educativo.
Il tempo pieno per la scuola primaria di Peccioli diventa realtà. La Regione Toscana, con l'approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa 20262027, ha accolto la richiesta avanzata dall'Istituto Comprensivo Fra Domenico da Peccioli e sostenuta dal Comune di Peccioli, autorizzando. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
