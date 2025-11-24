Scuola primaria di Quarto open day sabato 29 novembre

La scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto, frazione di Gossolengo, apre le proprie porte alla cittadinanza per l’open day. Appuntamento sabato 29 novembre, proprio all’interno del plesso scolastico di via Calciati 8. Nel corso della mattina, dalle 10 alle 12, le famiglie potranno visitare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Scuola primaria di Quarto, open day sabato 29 novembre

