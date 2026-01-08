In un contesto in cui si discute di sicurezza e cultura, è interessante notare come alcuni rappresentanti di sinistra abbiano riconosciuto, finalmente, il problema della violenza anche nel nostro paese, spesso trascurato o minimizzato. Dopo anni di retoriche sulla violenza americana e le armi da fuoco, si evidenzia che in Italia la violenza si manifesta in forme diverse, come le aggressioni con le coltelli. Un passo, seppur tardivo, verso una consapevolezza più concreta.

Fa infine piacere, non fosse per il tempo perduto in chiacchiere e distintivi, che anche nel bel mondo dell’Idea Progressista, che ha passato anni a macerarci le orecchie con la storia che l’America è violenta perché ci sono le armi da fuoco (sarebbe semmai viceversa), e meno male che invece in Italia sono limitate così non ci sono mass shooting, fa piacere si diceva che si siano accorti, belle penne e sindaci di sinistra, Beppe Sala o Lepore, che in Italia la gente viene ammazzata a coltellate. Spesso da giovani che non dovrebbero girare con il coltello, o da irregolari che non dovrebbero girare punto, con o senza lame. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La scoperta della sicurezza che a sinistra corre sul filo di lama dell’ipocrisia culturale

