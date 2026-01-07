Weloveinsulina Team e Atletica Valdichiana | una collaborazione che corre sul filo dei valori

Weloveinsulina Team e Atletica Valdichiana uniscono le proprie forze in una collaborazione basata sui valori di solidarietà e benessere. Questa partnership rafforza il sostegno alle persone con diabete e promuove uno stile di vita attivo e consapevole. Attraverso iniziative condivise, intendiamo sensibilizzare l’importanza della cura e della prevenzione, contribuendo a creare una comunità più informata e solidale nel rispetto delle esigenze di tutti.

La Befana quest'anno ha portato un dono speciale alla Valdichiana, alla Valdambra e a tutto il mondo diabetico: una nuova e significativa alleanza tra Weloveinsulina Team e la giovane realtà sportiva Asd Atletica Valdichiana. Un'unione che nasce dal desiderio condiviso di dare ai ragazzi di.

