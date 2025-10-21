Black Phone 2 | il terrore corre ancora sul filo

Nel 2021, riadattando l’omonimo racconto firmato da Joe Hill (figlio d’arte del maestro della narrativa horror contemporanea, Stephen King), il regista, sceneggiatore e produttore Scott Derrickson metteva a segno il miglior film della propria carriera. Fin dal suo debutto dietro la macchina da presa nel 2000 ( Hellraiser – Inferno ), Derrickson si è specializzato nell’ horror nelle sue più varie declinazioni, dalle possessioni demoniache ( The Exorcism of Emily Rose, Liberaci dal male ) al thriller di fantascienza (il remake di Ultimatum alla Terra ) – non sempre con esiti convincenti, a dire il vero, ma ottenendo i risultati più solidi laddove, come in Sinister, si allontanava da formule consuete per rielaborare i codici del genere in maniera più coraggiosa e intimamente disturbante. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Black Phone 2: il terrore corre (ancora) sul filo

