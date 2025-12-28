Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Andoni Iraola ha riconosciuto che il Bournemouth “non vuole perdere” Antoine Semenyo, poiché le speculazioni continuano a collegarlo ad un allontanamento dai Cherries. Semenyo è andato a segno sabato, ma non è riuscito a evitare che il Bournemouth subisse una sconfitta per 4-1 in casa del Brentford. L’esterno è stato direttamente coinvolto in 21 gol in Premier League (15 gol, sei assist) nel 2025, rendendolo il primo giocatore del Cherries ad avere più di 20 presenze in un anno solare nella competizione. Semenyo, che secondo quanto riferito ha una clausola rescissoria di 65 milioni di sterline nel suo contratto, dovrebbe lasciare il Vitality Stadium a gennaio, con il Manchester City che si dice sia il favorito per ottenere la sua firma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Bournemouth “non vuole perdere” Semenyo, dice Iraola tra le speculazioni sul trasferimento

Leggi anche: Il boss del Bournemouth, Iraola, cerca disperatamente di mantenere Semenyo mentre il Chelsea si unisce al Liverpool e al Man United nella corsa per il ghanese

Leggi anche: Perché Antoine Semenyo è assente dalla squadra del Bournemouth contro il West Ham, tra l’interesse per il trasferimento del Liverpool

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Antoine Semenyo prende la decisione di trasferimento mentre il Man Utd si appresta a perdere i rivali della Premier League; Brentford-Bournemouth: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Manchester United si unisce alla corsa per Semenyo; Bournemouth, all eyes on Semenyo: la clausola scade il 10 gennaio.

Il City vuole la stella della Premier - Antoine Semenyo protagonista del mercato inglese: Manchester City in pole Antoine Semenyo è diventato uno dei grandi protagonisti del calciomercato inglese. tuttojuve.com