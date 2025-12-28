Il Bournemouth non vuole perdere Semenyo dice Iraola tra le speculazioni sul trasferimento
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Andoni Iraola ha riconosciuto che il Bournemouth “non vuole perdere” Antoine Semenyo, poiché le speculazioni continuano a collegarlo ad un allontanamento dai Cherries. Semenyo è andato a segno sabato, ma non è riuscito a evitare che il Bournemouth subisse una sconfitta per 4-1 in casa del Brentford. L’esterno è stato direttamente coinvolto in 21 gol in Premier League (15 gol, sei assist) nel 2025, rendendolo il primo giocatore del Cherries ad avere più di 20 presenze in un anno solare nella competizione. Semenyo, che secondo quanto riferito ha una clausola rescissoria di 65 milioni di sterline nel suo contratto, dovrebbe lasciare il Vitality Stadium a gennaio, con il Manchester City che si dice sia il favorito per ottenere la sua firma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
