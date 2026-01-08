La salma resta bloccata in ospedale Non abbiamo potuto dare l’ultimo saluto al nostro caro
In occasione del funerale, il giorno prima della cerimonia, la presenza della salma nella cappella rappresenta un momento di avvicinamento e ricordo per i familiari. Tuttavia, recenti circostanze hanno impedito a molte persone di ricevere l’ultimo saluto, lasciando un senso di incompiutezza e dolore. Questa situazione evidenzia l’importanza di momenti di congedo e il valore del sostegno in momenti così delicati.
Borgo San Lorenzo (Firenze), 8 gennaio 2026 – Quando muore un familiare, il giorno che precede il funerale, con la salma collocata in una cappella, è un momento importante per ricevere conforto. A una famiglia mugellana, questo momento è stato ’negato’. E così la stessa famiglia ha scritto una lettera al Direttore Sanitario dell’Ospedale del Mugello, al direttore generale dell’AUSL, al presidente della Regione e al sindaco di Borgo San Lorenzo, per segnalare questo “disservizio delle pubbliche amministrazioni che ha reso più doloroso il momento della morte di un caro familiare”. GERMOGLI PH: 9 NOVEMBRE 2023 BORGO SAN LORENZO ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA HANNO FATTO VISITA ALL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER VERIFICARNE CONDIZIONI GENERALI E FUNZIONALITA' NELLA FOTO L'OSPEDALE DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO Il decesso è avvenuto nella mattinata del 31 dicembre all’ospedale borghigiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La salma resta bloccata in ospedale. "Non abbiamo potuto dare l'ultimo saluto al nostro caro".
