In occasione del funerale, il giorno prima della cerimonia, la presenza della salma nella cappella rappresenta un momento di avvicinamento e ricordo per i familiari. Tuttavia, recenti circostanze hanno impedito a molte persone di ricevere l’ultimo saluto, lasciando un senso di incompiutezza e dolore. Questa situazione evidenzia l’importanza di momenti di congedo e il valore del sostegno in momenti così delicati.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 8 gennaio 2026 – Quando muore un familiare, il giorno che precede il funerale, con la salma collocata in una cappella, è un momento importante per ricevere conforto. A una famiglia mugellana, questo momento è stato ’negato’. E così la stessa famiglia ha scritto una lettera al Direttore Sanitario dell’Ospedale del Mugello, al direttore generale dell’AUSL, al presidente della Regione e al sindaco di Borgo San Lorenzo, per segnalare questo “disservizio delle pubbliche amministrazioni che ha reso più doloroso il momento della morte di un caro familiare”. GERMOGLI PH: 9 NOVEMBRE 2023 BORGO SAN LORENZO ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA HANNO FATTO VISITA ALL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER VERIFICARNE CONDIZIONI GENERALI E FUNZIONALITA' NELLA FOTO L'OSPEDALE DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO Il decesso è avvenuto nella mattinata del 31 dicembre all’ospedale borghigiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La salma resta bloccata in ospedale. “Non abbiamo potuto dare l’ultimo saluto al nostro caro”

Leggi anche: L’ultimo saluto al giovane calciatore, la salma riposerà in Macedonia: “Sorriso e passione indimenticabili”

Leggi anche: Fissato l'ultimo saluto all'avvocato Caruso Lombardi, i parenti: "Invitati tutti quelli che l'hanno potuto conoscere"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La salma resta bloccata in ospedale. “Non abbiamo potuto dare l’ultimo saluto al nostro caro”.

Funerale a Ferrara, seppelliscono la bara ma la salma del defunto resta in ospedale - I funerali sono stati celebrati diversi giorni fa, con tumulazione della bara, ma la salma della defunta era ancora in obitorio in ospedale. tg24.sky.it

Funerale senza defunto: seppelliscono la bara ma la salma resta in ospedale - ci sia stato uno scambio di persona Un clamoroso errore durante un funerale a Ferrara ha ... leggo.it

Questa mattina è stata eseguita l'autopsia sulla salma del medico deceduto sabato scorso nel tragico incidente avvenuto in territorio di Giuliano di Roma. Resta ricoverato in prognosi riservata il consigliere Alessandro Simone - facebook.com facebook