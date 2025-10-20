L’ultimo saluto al giovane calciatore la salma riposerà in Macedonia | Sorriso e passione indimenticabili
Macerata, 20 ottobre 2025 – Sarà rimpatriata in Macedonia la salma di Seferi Beljdi, il 28enne residente a Matelica che sabato mattina all’alba ha perso la vita in un tragico incidente, nella zona industriale di Taccoli a San Severino. Il corpo è stato affidato all’agenzia funebre Beniani, che ha svolto le pratiche per il rientro in patria, dove sarà dato l’ultimo saluto al giovane calciatore che lavorava come muratore nell’impresa di famiglia. La salma potrà essere trasferita già oggi. Ieri centinaia di persone sono passate alla camera mortuaria e altrettanti i messaggi pervenuti alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
