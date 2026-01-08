La Russia minaccia i Volenterosi | Truppe in Ucraina? Sarebbero obiettivi legittimi State formando un asse della guerra

Da ilfattoquotidiano.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha rivolto nuove minacce ai Paesi europei, affermando che le truppe inviate in Ucraina sarebbero obiettivi legittimi. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni crescenti e dei recenti discorsi dei Volenterosi a Parigi, che rafforzano la possibilità di un coinvolgimento militare europeo. La situazione rimane complessa, con rischi di escalation e una crescente attenzione internazionale sulla stabilità nella regione.

La Russia torna a minacciare l’Europa e lo fa puntando già il mirino dei suoi droni contro le truppe che gli Stati del Vecchio Continente potrebbero decidere di dispiegare sul suolo ucraino a garanzia di un’eventuale cessate il fuoco, come emerso anche dall’ultimo vertice dei Volenterosi di Parigi. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, lo ha dichiarato in maniera netta: il dispiegamento di forze europee e la creazione di hub militari europei in Ucraina saranno considerati da Mosca come “un intervento straniero” e “ una minaccia diretta ” alla Russia, che pertanto li prenderà di mira come “ obiettivi militari legittimi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la russia minaccia i volenterosi truppe in ucraina sarebbero obiettivi legittimi state formando un asse della guerra

© Ilfattoquotidiano.it - La Russia minaccia i Volenterosi: “Truppe in Ucraina? Sarebbero obiettivi legittimi. State formando un asse della guerra”

Leggi anche: La Russia avverte i Volenterosi: “Truppe in Ucraina? Sarebbero obiettivi legittimi. State formando un asse della guerra”

Leggi anche: Mosca minaccia la presenza di truppe europee in Ucraina, Lavrov: «Saranno obiettivi militari legittimi». Merz annuncia vertice a Berlino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Groenlandia, Trump studia acquisto ma resta minaccia forza. Von der Leyen: cooperazione, non scontro; Guerra Ucraina Russia: Macron, Starmer e Zelensky firmano per forza pace dopo tregua; Guerra Ucraina - Russia, le news del 6 gennaio. Summit volenterosi: intesa per forza multinazionale in Ucraina; Ucraina, i Volenterosi firmano per una forza di pace. Germania e Spagna aprono all’invio di truppe,….

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Forze europee in Ucraina obiettivi militari legittimi" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Forze europee in Ucraina obiettivi militari legittimi' LIVE ... tg24.sky.it

russia minaccia volenterosi truppeUcraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. Roma esclude invio di truppe italiane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. tg24.sky.it

russia minaccia volenterosi truppeVolenterosi UE-USA: “garanzie più solide per pace Ucraina”/ Cosa hanno deciso. Meloni: “niente truppe Italia” - Passi avanti verso la pace (in attesa di Putin): distinguo di Meloni sulle truppe ... ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.