La Russia minaccia i Volenterosi | Truppe in Ucraina? Sarebbero obiettivi legittimi State formando un asse della guerra

La Russia ha rivolto nuove minacce ai Paesi europei, affermando che le truppe inviate in Ucraina sarebbero obiettivi legittimi. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni crescenti e dei recenti discorsi dei Volenterosi a Parigi, che rafforzano la possibilità di un coinvolgimento militare europeo. La situazione rimane complessa, con rischi di escalation e una crescente attenzione internazionale sulla stabilità nella regione.

La Russia torna a minacciare l’Europa e lo fa puntando già il mirino dei suoi droni contro le truppe che gli Stati del Vecchio Continente potrebbero decidere di dispiegare sul suolo ucraino a garanzia di un’eventuale cessate il fuoco, come emerso anche dall’ultimo vertice dei Volenterosi di Parigi. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, lo ha dichiarato in maniera netta: il dispiegamento di forze europee e la creazione di hub militari europei in Ucraina saranno considerati da Mosca come “un intervento straniero” e “ una minaccia diretta ” alla Russia, che pertanto li prenderà di mira come “ obiettivi militari legittimi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Russia minaccia i Volenterosi: “Truppe in Ucraina? Sarebbero obiettivi legittimi. State formando un asse della guerra” Leggi anche: La Russia avverte i Volenterosi: “Truppe in Ucraina? Sarebbero obiettivi legittimi. State formando un asse della guerra” Leggi anche: Mosca minaccia la presenza di truppe europee in Ucraina, Lavrov: «Saranno obiettivi militari legittimi». Merz annuncia vertice a Berlino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Groenlandia, Trump studia acquisto ma resta minaccia forza. Von der Leyen: cooperazione, non scontro; Guerra Ucraina Russia: Macron, Starmer e Zelensky firmano per forza pace dopo tregua; Guerra Ucraina - Russia, le news del 6 gennaio. Summit volenterosi: intesa per forza multinazionale in Ucraina; Ucraina, i Volenterosi firmano per una forza di pace. Germania e Spagna aprono all’invio di truppe,…. Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Forze europee in Ucraina obiettivi militari legittimi" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Forze europee in Ucraina obiettivi militari legittimi' LIVE ... tg24.sky.it Ucraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. Roma esclude invio di truppe italiane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. tg24.sky.it

Volenterosi UE-USA: “garanzie più solide per pace Ucraina”/ Cosa hanno deciso. Meloni: “niente truppe Italia” - Passi avanti verso la pace (in attesa di Putin): distinguo di Meloni sulle truppe ... ilsussidiario.net

Il Primo Ministro della Danimarca nell'ottobre 2025 affermava: "C'è solo un paese pronto a minacciarci, ed è la Russia" Oggi, nel gennaio 2026 afferma: "Esorto vivamente gli Stati Uniti a smettere di minacciare uno stretto alleato”. La “minaccia russa” non è mai x.com

PODCAST | Mosca minaccia l’Europa, schierati in Bielorussia i super missili Oreshnik. Identificata la ragazza trovata morta a Milano, è la 19enne Aurora Livoli #ANSA https://open.spotify.com/episode/6K2ZZhLIgdLsvWffNTFsgq - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.