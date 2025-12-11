Mosca minaccia la presenza di truppe europee in Ucraina Lavrov | Saranno obiettivi militari legittimi Merz annuncia vertice a Berlino

Mosca avverte che le truppe europee in Ucraina saranno considerate obiettivi militari legittimi, secondo quanto dichiarato da Lavrov. Nel frattempo, Merz annuncia un vertice a Berlino, mentre alcuni paesi europei valutano l'invio di peacekeeper nel conflitto ucraino, suscitando tensioni e preoccupazioni sulla possibile escalation militare.

«Fantasticano di inviare i loro militari in Ucraina come peacekeeper. Per noi questi cosiddetti peacekeeper diventeranno subito obiettivi legittimi. Tutti devono capirlo». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalle agenzie russe Interfax e Tass, commentando l'ipotesi di un intervento europeo a scopo di mantenimento della pace sul territorio ucraino. Lavrov ha inoltre affermato che «l'Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo delle trattative, ma le idee che coltiva non saranno utili ai negoziati» sull'Ucraina, criticando così l'approccio di Bruxelles nei confronti del conflitto.