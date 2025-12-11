Mosca minaccia la presenza di truppe europee in Ucraina Lavrov | Saranno obiettivi militari legittimi Merz annuncia vertice a Berlino
Mosca avverte che le truppe europee in Ucraina saranno considerate obiettivi militari legittimi, secondo quanto dichiarato da Lavrov. Nel frattempo, Merz annuncia un vertice a Berlino, mentre alcuni paesi europei valutano l'invio di peacekeeper nel conflitto ucraino, suscitando tensioni e preoccupazioni sulla possibile escalation militare.
«Fantasticano di inviare i loro militari in Ucraina come peacekeeper. Per noi questi cosiddetti peacekeeper diventeranno subito obiettivi legittimi. Tutti devono capirlo». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalle agenzie russe Interfax e Tass, commentando l’ipotesi di un intervento europeo a scopo di mantenimento della pace sul territorio ucraino. Lavrov ha inoltre affermato che «l’Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo delle trattative, ma le idee che coltiva non saranno utili ai negoziati» sull’Ucraina, criticando così l’approccio di Bruxelles nei confronti del conflitto. 🔗 Leggi su Open.online
#Tg2000 - #Ucraina, #Mosca minaccia l’ #Europa. Nuovi attacchi russi #10dicembre #Tv2000 #UE #Lavrov #Putin #Russia @tg2000it Vai su X
La minaccia della Casa Bianca: «Aiuti militari ancora per poco» Soddisfazione a Mosca. E l’Ucraina può contare solo sull’Europa - facebook.com Vai su Facebook
Lavrov: “Reagiremo all’invio di truppe in Ucraina”/ “L’Ue vuole rubarci gli asset perchè non ha più risorse” - Russia, il Ministro Lavrov risponde all'Ue: "Invio di truppe occidentali sarà considerato una minaccia come la confisca degli asset, prevediamo contromisure" ... Si legge su ilsussidiario.net
Perché gli Usa ritirano le truppe sul fianco Est della Nato, i droni al posto dei soldati (ma potrebbero non bastare) - Secondo quanto emerge saranno ritirati circa 800 soldati dalla Romania, altri verranno richiamati dalla Bulgaria, ... Secondo ilmattino.it