La Russia avverte i Volenterosi | Truppe in Ucraina? Sarebbero obiettivi legittimi State formando un asse della guerra

La Russia ha nuovamente avvertito i paesi europei che le truppe dispiegate in Ucraina rappresentano obiettivi legittimi, sottolineando la formazione di un possibile asse di guerra. La minaccia si manifesta con l’impiego di droni contro le forze dei paesi del Vecchio Continente, che partecipano al supporto ucraino. Questo scenario si è discusso anche nell’ultimo vertice dei Volenterosi di Parigi, evidenziando le tensioni crescenti nella regione.

La Russia torna a minacciare l’Europa e lo fa puntando già il mirino dei suoi droni contro le truppe che gli Stati del Vecchio Continente potrebbero decidere di dispiegare sul suolo ucraino a garanzia di un’eventuale cessate il fuoco, come emerso anche dall’ultimo vertice dei Volenterosi di Parigi. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, lo ha dichiarato in maniera netta: il dispiegamento di forze europee e la creazione di hub militari europei in Ucraina saranno considerati da Mosca come “un intervento straniero” e “ una minaccia diretta ” alla Russia, che pertanto li prenderà di mira come “ obiettivi militari legittimi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Regno Unito e Francia stringono un nuovo patto di sicurezza con l’Ucraina mentre gli Stati Uniti assumono la guida dell’applicazione del cessate il fuoco | MR IT; Lavrov avverte l’UE: 'Se mandate truppe saranno obiettivi legittimi. Un attacco alla Russia provocherebbe una risposta devastante.'.

