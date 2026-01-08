La Promessa anticipazioni 9 gennaio | Curro cerca l’assassino di Jana e Pia decide di aiutarlo

Nella prossima puntata della soap spagnola in onda il 9 gennaio, Curro si impegna a scoprire l’assassino di Jana, rischiando tutto per fare luce sulla verità. Pia decide di affiancarlo in questa difficile ricerca, condividendo il desiderio di giustizia. La puntata promette sviluppi importanti nel caso e nei rapporti tra i personaggi, mantenendo alta la tensione e l’interesse degli spettatori.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro rischia tutto per accertare la verità su Jana. Scoperto da Pia durante la sua indagine segreta ottiene un'alleata inaspettata. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Candela e Lope nascondono a Simona la verità su Antonio, ma i loro sussurri accendono i sospetti della cuoca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

