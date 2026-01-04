La Promessa anticipazioni dal 5 all’11 gennaio 2026 | Pia scopre che Curro sta indagando sulla morte di Jana

Dal 5 all’11 gennaio 2026, nelle puntate di La Promessa, Pia scoprirà che Curro Exposito sta indagando sulla morte di Jana. Questa rivelazione apre nuovi interrogativi e approfondimenti sulla vicenda, aggiungendo elementi di mistero alla trama. Le anticipazioni suggeriscono un’ulteriore evoluzione nella storia, con personaggi coinvolti in ricerche e scoperte che influenzeranno gli sviluppi futuri della narrazione.

© US Mediaset Curro “Exposito” non sarà l’unico ad indagare sulla morte della sorella Jana nel corso delle prossime puntate de La Promessa. Quando viene colto da Pia Adarre intento a rovistare nella camera di Cruz Ezquerdo, arrestata per l’omicidio, a Curro non resta infatti altra possibilità se non quella di confessare alla domestica che, dal suo punto di vista, non è stata la marchesa ad uccidere Jana, motivo per cui sta portando avanti delle investigazioni segrete per capire chi è stato davvero. Seppur scettica, Pia decide dunque di aiutare Curro. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 5 all’11 gennaio 2026: Pia scopre che Curro sta indagando sulla morte di Jana Leggi anche: La Promessa anticipazioni 21 ottobre: Pia scopre le lettere segrete della madre di Jana e Curro Leggi anche: La promessa, anticipazioni al 10 gennaio: Curro indaga sulla morte di Jana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Promessa Anticipazioni 5 gennaio 2026: Curro al servizio di Don Lorenzo, che umiliazione! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 5 gennaio 2026? msn.com

