Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Convinto dell'innocenza di Cruz, Alonso tenta di ottenere una confessione dal dottor Gamarra. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia corre dal suo potente alleato per salvare il marchesato. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: La tensione resta altissima dopo la morte di Jana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 dicembre: Curro cerca l’assassino di Jana e mette alle strette il dottor Gamarra

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 11 dicembre: Curro ferma l’aggressione di Lorenzo a Jana

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 23 dicembre: Curro promette di scoprire chi ha sparato a Jana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Promessa, cosa succede nella puntata del 24 dicembre: le anticipazioni; Scopri cosa succederà tra Manuel e Maria: le anticipazioni de La Promessa dal 21 al 25 dicembre!; La promessa, le anticipazioni: i dolori di Maria; “La Promessa” del 23 dicembre 2025 alle 19.40 su Rete 4: Alonso non vuole seppellire Jana nella tomba dei De Lujan.

La Promessa Anticipazioni 24 dicembre 2025: Curro sospetta che Jana sia stata avvelenata! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 24 dicembre 2025? msn.com