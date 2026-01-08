La procura di Roma apre un’indagine sulla strage di Crans Montana | omicidio colposo e incendio

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sull’incendio di Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiane. L’inchiesta si concentra su ipotesi di omicidio colposo e incendio doloso, al fine di accertare le cause e eventuali responsabilità dell’incidente.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all’incendio di Crans-Montana costano la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La procura di Roma apre un’indagine sulla strage di Crans Montana: omicidio colposo e incendio Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la procura: "Indaghiamo per incendio e omicidio colposo" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la Procura: “Incendio provocato da fontane pirotecniche, indagini sulla sicurezza” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Violenze e abusi contro la Global Sumud Flotilla: la Procura di Roma apre un’indagine sui crimini di Israele - A seguito delle denunce presentate da 37 attiviste e attivisti della missione della Global Sumud Flotilla, la Procura di Roma ha aperto un’indagine per gravi reati contro Israele, tra questi: tentato ... fanpage.it Flotilla, esposto attivisti contro Israele: “Tortura e tentato omicidio”/ Procura di Roma apre inchiesta - Flotilla, procura di Roma apre inchiesta dopo esposto attivisti contro Israele: potrebbero essere sentiti dai pm in relazione alle loro accuse La vicenda della Global Sumud Flotilla approda alla ... ilsussidiario.net Flotilla, la Procura di Roma apre un'inchiesta. Tra le ipotesi di reato negli esposti degli attivisti anche tortura e tentato omicidio - La procura di Roma ha avviato un’inchiesta sui fatti denunciati dai partecipanti alla missione umanitaria della Flotilla, iscrivendo un fascicolo al momento senza indagati o ipotesi di reato. roma.corriere.it Roma. Dalla droga nel sottosella al caveau domestico: pusher arrestato dalla Polizia di Stato. Sequestrato bottino di 73.000 euro all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. #poliziadistato #questuradiroma #essercisempre Clic - facebook.com facebook RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL’IMPRENDITORE DONATO MACCHIA, PROCURA DI ROMA RICONOSCE INFONDATEZZA ACCUSE x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.