Strage di Crans-Montana la procura | Indaghiamo per incendio e omicidio colposo

Le autorità del Canton Vallese stanno indagando sulla strage di Crans-Montana, concentrandosi sulle cause dell’incendio nel bar. La procuratrice generale Beatrice Pilloud ha indicato come ipotesi principale l’uso di candele vicino alle bottiglie di champagne, che avrebbe favorito la rapida diffusione del fuoco. Le indagini mirano a chiarire le responsabilità e le circostanze dell’incidente, per garantire giustizia e prevenire eventi simili in futuro.

Continuano le indagini su quanto accaduto nel bar di Crans-Montana. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud ha confermato come tesi principale per il rogo quelle delle candele posizionate sulle bottiglie di champagne che posizionate troppo vicine al soffitto hanno "provocato un incendio molto rapido e diffuso". Pilloud, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che fra le persone interrogate ci sono anche i proprietari del locale Le Costellation. "L'indagine proseguirà per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate nel bar e per accertare eventuali responsabilità nell'incendio", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

