Strage di Crans-Montana la procura | Indaghiamo per incendio e omicidio colposo
Le autorità del Canton Vallese stanno indagando sulla strage di Crans-Montana, concentrandosi sulle cause dell’incendio nel bar. La procuratrice generale Beatrice Pilloud ha indicato come ipotesi principale l’uso di candele vicino alle bottiglie di champagne, che avrebbe favorito la rapida diffusione del fuoco. Le indagini mirano a chiarire le responsabilità e le circostanze dell’incidente, per garantire giustizia e prevenire eventi simili in futuro.
Continuano le indagini su quanto accaduto nel bar di Crans-Montana. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud ha confermato come tesi principale per il rogo quelle delle candele posizionate sulle bottiglie di champagne che posizionate troppo vicine al soffitto hanno "provocato un incendio molto rapido e diffuso". Pilloud, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che fra le persone interrogate ci sono anche i proprietari del locale Le Costellation. "L'indagine proseguirà per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate nel bar e per accertare eventuali responsabilità nell'incendio", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Strage Crans Montana, procura indaga per omicidio e lesioni: “Incendio causato dalle candeline, interrogati gestori del bar”
Leggi anche: Crans-Montana, si indaga per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, il bilancio delle vittime è ancora parziale
Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora; ; Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco la notte di Capodanno; Strage ?Crans-Montana, la trappola era nel soffitto: perché il poliuretano ha ucciso in pochi minuti.
Strage di Crans-Montana, la procura: "Indaghiamo per incendio e omicidio colposo" - La procuratrice generale del Canton Vallese ha anche affermato che il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e che l'attenzione si concentrerà anche sulle misure di sicurezza del locale ... ilgiornale.it
Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza. La procuratrice: “Priorità all’identificazione delle vittime” - La procuratrice Pilloud indaga sulle cause dell'incendio e punta all'identificazione delle vittime ... ilfattoquotidiano.it
I video dell’incendio a Crans-Montana e della fuga dal Constellation - Sembrano confermare il racconto dei testimoni, secondo cui a dare inizio alle fiamme sarebbero state le candele sulle bottiglie ... ilpost.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: "tanto non controllano" - facebook.com facebook
Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.