Strage di Crans-Montana la Procura | Incendio provocato da fontane pirotecniche indagini sulla sicurezza
La Procura di Crans-Montana ha aperto un’indagine sulla strage avvenuta nel locale Le Constellation, dove si sono registrati oltre 40 decessi e più di 100 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato provocato dall’uso di fontane pirotecniche. Le autorità stanno approfondendo le cause e verificando la conformità delle misure di sicurezza adottate.
L’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, che ha provocato oltre 40 morti e più di 100 feriti, sarebbe stato causato da fontane pirotecniche. Lo fa sapere la Procura. Si indaga sui lavori nel bar, sulla sicurezza e sulle vie di fuga. Domani il rimpatrio delle salme di 5 vittime italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la conferma delle autorità svizzere: «Tutto lascia pensare che l’incendio sia partito da candele pirotecniche messe sulle bottiglie»
Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana: oltre 40 morti e 119 feriti, indagini sulla sicurezza del locale
Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime; Crans-Montana, la procura apre un'inchiesta per omicidio; Strage di Crans-Montana, la procura: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi; Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza.
Strage di Crans-Montana, la Procura: “Incendio provocato da fontane pirotecniche, indagini sulla sicurezza” - Montana, che ha provocato oltre 40 morti e più di 100 feriti, sarebbe stato causato da fontane pirotecniche ... fanpage.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: la Procura iscrive i proprietari del locale nel registro degli indagati - Montana: i proprietari del locale indagati dalla Procura, al centro dell’inchiesta sulle cause dell’incendio mortale. notizie.it
Crans Montana: la licenza del bar «Le Constellation» nel mirino della procura. Sentito il sindaco - Nell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Crans Montana potrebbe entrare anche la licenza rilasciata undici anni fa dalle autorità elvetiche a Jacques Moretti e al ... msn.com
Ultim'ora - Strage di Capodanno a Crans-Montana Emerge che la società aveva licenza da bar - facebook.com facebook
Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com
