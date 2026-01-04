Strage di Crans-Montana la Procura | Incendio provocato da fontane pirotecniche indagini sulla sicurezza

La Procura di Crans-Montana ha aperto un’indagine sulla strage avvenuta nel locale Le Constellation, dove si sono registrati oltre 40 decessi e più di 100 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato provocato dall’uso di fontane pirotecniche. Le autorità stanno approfondendo le cause e verificando la conformità delle misure di sicurezza adottate.

Strage di Capodanno a Crans-Montana: la Procura iscrive i proprietari del locale nel registro degli indagati - Montana: i proprietari del locale indagati dalla Procura, al centro dell’inchiesta sulle cause dell’incendio mortale. notizie.it

Crans Montana: la licenza del bar «Le Constellation» nel mirino della procura. Sentito il sindaco - Nell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Crans Montana potrebbe entrare anche la licenza rilasciata undici anni fa dalle autorità elvetiche a Jacques Moretti e al ... msn.com

Ultim'ora - Strage di Capodanno a Crans-Montana Emerge che la società aveva licenza da bar - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

