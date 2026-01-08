La prevenzione scende in piazza | iniziative e consulti gratuiti a Fondi

Nel fine settimana del 10 e 11 gennaio, Fondi ospita iniziative dedicate alla prevenzione e al benessere, offrendo consulti gratuiti. Un'occasione per approfondire la tutela della salute e sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione. L'evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che mira a coinvolgere i cittadini e promuovere uno stile di vita più consapevole e salutare.

Due giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere con consulti gratuiti a Fondi nel fine settimana del 10 e 11 gennaio. L'iniziativa dal titolo "La prevenzione scende in piazza", con ingresso libero e gratuito, è in programma al Palazzo Caetani e Piazza Unità d'Italia.

