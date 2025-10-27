Prima di dipendere San Patrignano lancia una raccolta fondi per sostenere le iniziative per la prevenzione

Sono oltre 56mila gli studenti italiani che San Patrignano ha incontrato nell’ultimo anno, nell’ambito del progetto WeFree, l’iniziativa volta alla prevenzione che la comunità mette in campo insieme a quelle di recupero. Un’iniziativa non solo meritoria, ma necessaria: i dati della Relazione annuale al Parlamento sulle Tossicodipendenze parlano di un 20% di giovani fra i 14 e i 18 anni che sempre nell’ultimo anno ha fatto uso di cannabis, di un 12% che ha utilizzato psicofarmaci, con percentuali che crescono quando si parla di alcol (30%) e fumo (39%-50%). “WeFree”: San Patrignano fra gli studenti per promuovere la prevenzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Prima di dipendere”, San Patrignano lancia una raccolta fondi per sostenere le iniziative per la prevenzione

