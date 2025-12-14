Gravissimo incidente stradale morto il papà | ora la notizia terribile sul figlio Francesco 9 anni

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo, lasciando devastata la sua famiglia. La vittima, papà di Francesco, di soli 9 anni, e il figlio sono stati coinvolti in un evento che ha sconvolto l’intera comunità, trasformando un normale pomeriggio in una tragedia.

Un pomeriggio come tanti, su una strada conosciuta e percorsa ogni giorno, si è trasformato in pochi istanti in una tragedia che ha segnato per sempre un intero territorio. Era giovedì 11 dicembre quando lungo l'arteria principale di una frazione alle porte di Potenza si è verificato un violento scontro frontale tra due auto. Un impatto improvviso, devastante, che ha subito fatto temere il peggio a chi si è trovato ad assistere alla scena o è accorso pochi minuti dopo. I soccorsi sono scattati immediatamente.

