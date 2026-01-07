Suo figlio è morto in un incidente stradale ma il 17enne è vivo | l’errore che ha devastato due famiglie

Un errore di comunicazione ha portato la South Yorkshire Police a dichiarare la morte di Trevor W., 17 anni, in un incidente stradale, quando invece il giovane è vivo. Questo episodio ha causato grande dolore a due famiglie, evidenziando l’importanza di verificare accuratamente le informazioni prima di diffonderle. La vicenda mette in luce le conseguenze di un errore che ha colpito profondamente molte persone.

La South Yorkshire Police ha erroneamente comunicato la morte di Trevor W., 17 anni, in un incidente stradale avvenuto in Regno Unito. Solo tre settimane dopo si è scoperto che in realtà in ospedale, mentre Joshua Johnston (che si pensava fosse il ragazzo ricoverata) era la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

