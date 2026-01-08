La New Taranto Calcio a 5 riprende il suo cammino dopo una pausa. La squadra si prepara a sfidare l’Italpol al PalaOlgiata di Roma, segnando una nuova tappa nel campionato. Un’occasione per riprendere il ritmo e confrontarsi con avversari di livello, mantenendo l’obiettivo di crescere e migliorare. La sfida rappresenta un momento importante per il team, che si impegna a dare il massimo in questa ripresa.

Tarantini Time Quotidiano Dopo una lunga sosta, la New Taranto Calcio a 5 è pronta a tornare finalmente in campo. Domani sera, alle ore 19.00, al PalaOlgiata di Roma, i rossoblù affronteranno l’Italpol nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Élite. La formazione guidata da mister Angelo Bommino arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Città di Melilli, maturato prima della pausa natalizia. Un risultato che ha lasciato un pizzico di rammarico in casa ionica, considerato l’andamento della gara e le occasioni create, ma ormai archiviato per concentrare tutte le energie sul prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La New Taranto riparte da Roma: al PalaOlgiata sfida all’Italpol

