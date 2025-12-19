Quattro Ristoranti riparte da Piacenza | domenica 21 dicembre la sfida al miglior agriturismo

La nuova stagione di Quattro Ristoranti riparte dai colli piacentini. Le tradizioni culinarie della nostra provincia, dove era stato avvistato Alessandro Borghese, sono protagoniste dell’esordio della nuova stagione della trasmissione televisiva condotta dal noto chef. La puntata andrà in onda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

