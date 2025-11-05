L’Atletico prepara la sfida a Macerata Silva riparte da Chieti
L’ Atletico Ascoli è tornato ad allenarsi al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco per iniziare a preparare la trasferta di domenica a Macerata in casa di quella Maceratese battuta il 31 agosto in Coppa Italia con un sonoro 5-1. Tante cose sono cambiate in questi due mesi con i bianconeri di mister Seccardini che sono passati dall’euforia di un precampionato travolgente, alla mini-crisi di settembre con tre sconfitte di fila, fino alla consapevolezza acquisita nel mese di ottobre con quattro successi consecutivi e il pareggio di domenica scorsa contro l’UniPomezia. Un pareggio amaro arrivato dopo una gara dominata in cui è mancato soltanto il gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
