venti centimetri di neve a faenza strage di rami che sfiorano due passanti

A Faenza, il forte abbassamento delle temperature ha portato circa venti centimetri di neve, creando difficoltà alla viabilità e danni agli alberi. Le strade sono state interessate da interventi di spalamento e sgombero, mentre numerosi rami pesanti sono caduti, sfiorando passanti e danneggiando proprietà. La situazione evidenzia gli effetti di un’ondata di neve significativa sulla città e le sue infrastrutture.

Faenza (Ravenna), 7 gennnaio 2026 –  Venti centimetri di neve che hanno messo in ginocchio le strade di Faenza, dove spargisale e ruspe sono entrati in azione solo nel primo pomeriggio e dove i pini dei viali sono stati devastati dalla pesantezza della coltre: sono centinaia i rami, moltissimi del peso di quintali, spezzatisi e precipitati su recinzioni, marciapiedi, strade. Ovviamente ingenti i danni materiali per i privati. E in alcuni casi si è addirittura sfiorata la tragedia perché, ad esempio in via degli Insorti, ci sono stati due casi, uno verso le 12 e l’altro verso le 15, in cui pedoni sono stati sfiorati da pesantissimi rami spezzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

