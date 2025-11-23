Neve nell' entroterra decine gli interventi dei vigili del fuoco | rimossi alberi e rami danneggiati

Proseguono anche oggi gli interventi dei vigili del fuoco legati all’ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la regione, con particolare intensità nellentroterra pesarese.Sulla SP2, nel tratto compreso tra Monte Cerignone e Macerata Feltria, la strada è stata chiusa al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Neve nell'entroterra, decine gli interventi dei vigili del fuoco: rimossi alberi e rami danneggiati

