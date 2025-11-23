Neve nell' entroterra decine gli interventi dei vigili del fuoco | rimossi alberi e rami danneggiati

Proseguono anche oggi gli interventi dei vigili del fuoco legati all’ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la regione, con particolare intensità nell’entroterra pesarese.Sulla SP2, nel tratto compreso tra Monte Cerignone e Macerata Feltria, la strada è stata chiusa al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Neve nell'entroterra, decine gli interventi dei vigili del fuoco: rimossi alberi e rami danneggiati

Altre letture consigliate

Neve Appennino. . Siamo in diretta da Rovere, Rocca di Mezzo, Dove nella notte le temperature sono scese molti gradi al disotto degli zeri - facebook.com Vai su Facebook

Neve nelle Marche, impresa chef per salire a ristorante in quota. Nel Maceratese. "A rifugio le Saliere solo col gatto delle nevi" #ANSA Vai su X

Neve, giornata critica nell'entroterra: decine di interventi di Alta Valmarecchia Soccorso - La situazione della viabilità non registra grosse criticità, ma nell'entroterra gli accumuli di neve sono stati s ... Lo riporta altarimini.it

Neve e paesaggi da cartolina, viaggio nell'entroterra imbiancato - 118 metri sul livello del mare, il Comune più alto della Liguria, all'interno del Parco ... Segnala rainews.it

Entroterra ligure, arriva la prima neve di stagione - Le zone più interessate saranno l’entroterra di Genova e Savona: Val Bormida, Valle Stura, Valle Scrivia e Val Trebbia ... Scrive rainews.it