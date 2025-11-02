LIVE Milano-Monviso 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | sempre più vicina la vittoria per le lombarde! 17-13

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-15 Mani out trovato da Piva. 19-15 La palla di Siftar è dentro! Ace per Monviso che vince il videocheck! 20-14 Esce il servizio di Monviso. 19-14 Sylves trova il mani fuori. 19-13 Pallonetto spinto, e vincente, di Piva. 18-13 Ottima parallela di Piva. Time-out di Monviso!! 17-13 ACE DI SARTORI!! 16-13 Esce il servizio di Monviso. 15-13 Anche Malual trova il colpo in lungolinea. 15-12 Egonu trova la parallela vincente! 14-12 Muro di Malual che blocca il colpo di Cagnin. 14-11 Davyskiba forza l’attacco ma manda in rete il colpo. 13-11 Egonu manda fuori la diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano monviso 2 0 a1 volley femminile 2026 in diretta sempre pi249 vicina la vittoria per le lombarde 17 13

© Oasport.it - LIVE Milano-Monviso 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sempre più vicina la vittoria per le lombarde! 17-13

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE Milano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per proseguire la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley ... Riporta oasport.it

LIVE Milano-Modena, 3-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA: Reggers si carica la squadra sulle spalle, rimonta incredibile dei lombardi! - L'appuntamento è al prossimo live di volley, un saluto ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Milano Monviso 2