Raspadori Roma fumata bianca sempre più vicina | l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo I dettagli della possibile operazione

La trattativa tra Raspadori e la Roma si avvicina sempre di più alla conclusione, con un accordo con l’Atletico Madrid che sembra ormai a un passo. I dettagli emergono e i giallorossi sono pronti a mettere a segno un colpo importante, puntando sull’ex Sassuolo come soluzione strategica per la squadra di Gasperini. Il binomio Raspadori Roma si fa sempre più concreto, suscitando grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori.

Raspadori Serie A, possibile duello fra due italiane per l’italiano. L’Atletico Madrid potrebbe aprire ad una sua cessione - Raspadori Serie A, l’attaccante continua ad essere un obiettivo di Lazio e Roma e il suo approdo nel nostro campionato non è da escludere Il nome di Raspadori torna prepotentemente sulle pagine dei gi ... calcionews24.com

Gazzetta dello Sport - La Roma su Raspadori: già avviati i contatti con il suo entourage - La Roma ha individuato in Giacomo Raspadori uno dei suoi obiettivi per rafforzare l’attacco a gennaio: l’attaccante è un pallino di Gasperini. msn.com

La #Roma insiste per #Raspadori: lo vuole #Gasperini. E occhio al doppio colpo... #ASRoma x.com

La Roma sta lavorando per comprare l'ex Napoli Giacomo Raspadori dall'Atletico Madrid. Il calciatore emiliano ha vissuto un momento molto difficile in questi primi mesi spagnoli e vuole tornare in Italia dalla porta principale, dopo l'addio agli azzurri della sc - facebook.com facebook

